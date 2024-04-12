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        Sürücüsü makas atan otomobil, önce araca araca sonra metro istasyonu merdivenlerine çarptı: 4 yaralı

        BURSA'da, makas atarak ilerleyen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı istikametteki başka bir otomobile çarparak metrelerce savruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 09:00 Güncelleme: 12.04.2024 - 09:05
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        Sürücüsü makas atan otomobil, önce araca araca sonra metro istasyonu merdivenlerine çarptı: 4 yaralı
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        BURSA'da, makas atarak ilerleyen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı istikametteki başka bir otomobile çarparak metrelerce savruldu. Daha sonra kaldırım ve bariyerlere çarpan otomobil, Merinos İstasyonu’nun yaya alt geçidi merdivenlerine çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 04.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara Yolu Caddesi istikametinden, Ulubatlı Hasan Bulvarı yönüne makas atarak ilerleyen henüz ismi belirlenemeyen sürücü idaresindeki 16 AVP 377 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Ahmet H. yönetimindeki 16 BDF 944 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak kaldırım ve bariyerlere çarpan otomobil, daha sonra Merinos İstasyonu’nun yaya alt geçidi merdivenlerine çarparak durdu. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekiler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve aracın çekici ile aldırılarak yol temizleme çalışması yapılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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