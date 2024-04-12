Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Türkiye ilk çeyrekteki otomotiv ihracatının yüzde 67'sini AB ülkelerine yaptı

        CEM ŞAN - Türkiye otomotiv endüstrisinin yılın ilk 3 ayındaki ihracatının 6 milyar 108 milyon 213 bin dolarla yüzde 66,9'u Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yönelik oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 11:12 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye ilk çeyrekteki otomotiv ihracatının yüzde 67'sini AB ülkelerine yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CEM ŞAN - Türkiye otomotiv endüstrisinin yılın ilk 3 ayındaki ihracatının 6 milyar 108 milyon 213 bin dolarla yüzde 66,9'u Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yönelik oldu.

        AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-mart döneminde 190'dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapan otomotiv sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artışla 9 milyar 132 milyon 431 bin dolarlık ihracata imza attı.

        Otomotiv endüstrisi, bu dönemde ülke ihracatının yüzde 14,3'ünü gerçekleştirdi.

        Ülkeler bazında bakıldığında, AB ülkeleri, ocak-mart döneminde Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 66,9 payla ilk sırada yer aldı.

        Bu ülkelere 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 6 milyar 108 milyon 213 bin dolarlık dış satım yapıldı. Böylece AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

        Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla dahil olduğu "diğer Avrupa ülkeleri" grubuna dış satım ise yüzde 27 artışla 1 milyar 228 milyon 919 bin dolar oldu.

        - Ana pazar Almanya'ya 1 milyar 264 milyon dolarlık ihracat

        Otomotiv endüstrisinin ana pazarı olan Almanya, bu yılın ilk çeyreğinde de en çok ihracat yapılan ülke olarak kayıtlara geçti.

        Türkiye'den Almanya'ya geçen yıl ilk 3 ayda 1 milyar 271 milyon 286 bin dolar olarak gerçekleşen otomotiv ihracatı, bu senenin aynı döneminde 1 milyar 264 milyon 560 bin dolar olarak hesaplandı.

        Birleşik Krallık, 1 milyar 21 milyon 510 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

        Yine otomotiv sektörünün önemli pazarlarından AB üyesi Fransa'ya bu yılın ilk 3 ayında 968 milyon 873 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

        Bu yılın ocak-mart döneminde, İtalya'ya 950 milyon 367 bin, İspanya'ya 501 milyon 645 bin, Slovenya'ya 398 milyon 589 bin, Polonya'ya 396 milyon 61 bin, Belçika'ya 385 milyon 730 bin ve Romanya'ya 246 milyon 924 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

        Türk otomotiv endüstrisinin bu yıl ocak-mart döneminde en fazla ihracat yaptığı 8'i AB üyesi 10 ülke ve ihracat tutarları şöyle:

        Ülke İhracat (dolar)
        Almanya 1.264.560.912
        Birleşik Krallık 1.021.510.632
        Fransa 968.873.115
        İtalya 950.367.806
        İspanya 501.645.041
        Slovenya 398.589.184
        Polonya 396.061.097
        Belçika 385.730.133
        ABD 277.121.651
        Romanya 246.924.847

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz

        Benzer Haberler

        Bursa'da sulama kanalına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bursa'da sulama kanalına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kayıp 2 yaşındaki oğlunun ölüm haberini alan anne erken doğum yaptı; bebeğe...
        Kayıp 2 yaşındaki oğlunun ölüm haberini alan anne erken doğum yaptı; bebeğe...
        Sürücüsü makas atan otomobil, önce araca araca sonra metro istasyonu merdi...
        Sürücüsü makas atan otomobil, önce araca araca sonra metro istasyonu merdi...
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldır...
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldır...
        Bursa'da 6 katlı apartmanda yangın
        Bursa'da 6 katlı apartmanda yangın
        Bursa'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü