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        Kayıp 2 yaşındaki oğlunun ölüm haberini alan anne erken doğum yaptı; bebeğe kaybettiği yavrusunun adını verdi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ailesiyle piknik yaparken kaybolan ve cansız bedeni 7 saat sonra bulunan Suriyeli Muhammed Hamduni'nin (2) ölüm haberini alan 8,5 aylık hamile annesi Abir Arokom (30), aynı gece bir erkek bebek dünyaya getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 10:00 Güncelleme: 12.04.2024 - 10:05
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        Kayıp 2 yaşındaki oğlunun ölüm haberini alan anne erken doğum yaptı; bebeğe kaybettiği yavrusunun adını verdi
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ailesiyle piknik yaparken kaybolan ve cansız bedeni 7 saat sonra bulunan Suriyeli Muhammed Hamduni'nin (2) ölüm haberini alan 8,5 aylık hamile annesi Abir Arokom (30), aynı gece bir erkek bebek dünyaya getirdi. Abir Arokom, ölen oğlunun adını yeni doğan bebeğine verirken; babası Ahmet Arokom (32) da aynı gün yapılan cenazesinde, Muhammed'in tabutunu kucağında taşıyıp, ardından oğlunu toprağa verdi.

        Olay, Kozluca Mahallesi'nde, 10 Nisan'da saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Arokom ile 8,5 aylık hamile eşi Abir Arakom, tek çocukları olan Muhammed Hamduni ile piknik yapmak için dere kenarına gitti. İddiaya göre, anne ve babası yemek hazırlarken Muhammed, ailesinin yanından uzaklaşıp kayboldu. Çevrede 4 saat çocuğunu arayan çift, Muhammed'e ulaşamayınca güvenlik birimlerine başvurdu.

        Jandarma arama ve kurtarma ile AFAD, UMKE, ANDA, İNDAK, İtfaiye Arama Kurtarma, polis dalgıç ekipleri ve 'Zanka' isimli arama köpeği bölgeye sevk edildi. Çocuğun cesedi, kaybolduktan yaklaşık 7 saat sonra, polis dalgıç ekipleri tarafından piknik yapılan yerin yaklaşık 500 metre uzağında, dere yatağında bulundu. Dereye düşüp boğulduktan sonra cesedinin sürüklendiği tahmin edilen Muhammed'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Muhammed'in öldüğünü öğrenen ve doğum sancıları tutan anne Abir Arokom, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi. Annesi, bebeğiyle hastanede tedaviye alındı. Çocuğunu kaybeden aile, ardından kavuştukları yeni bebeklerine de Muhammed'in adını verdi.

        Öte yandan otopsisi yapılan Muhammed, dün ikindi vakti babası Ahmet Arokom'un kucağında Hürriyet Camisi'ne getirildi. Ahmet Arokom'un tabuta sarılıp ağladığı görüldü. Muhammed, kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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