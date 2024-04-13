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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 13.04.2024 - 15:23
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Serap Kuka, Ahmet Oğuzhan Ünal

        Nilüfer Belediyespor: Milenko, Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Ece Eke)

        Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Buket Yılmaz, Aslıhan Kılıç, Guerra, Aybüke Özdemir, Samedy (Merve İzbilir, Eylül Öntaş)

        Setler: 25-16, 25-22, 25-17

        Süre: 64 dakika (18, 24, 22)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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