Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği sürüyor

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Osmangazi Köprüsü ve yollarda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla başlayan yoğunluk devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 00:29 Güncelleme: 13.04.2024 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Osmangazi Köprüsü ve yollarda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla başlayan yoğunluk devam ediyor.

        Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'nden İstanbul ve çevre illere araçlarıyla hareket eden tatilciler otoyolda hareketlilik oluşturuyor.

        Osmangazi Köprüsü'ne gidişte otoyolun Yalova ve Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman yoğunluk artarken Gemlik-Orhangazi mevkilerinde, kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğu gözleniyor.

        İstanbul'a doğru seyreden araçlardan dolayı otoyoldaki gişelerde kalabalık oluşuyor.

        Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        İsrail'e füze yağmuru!
        İsrail'e füze yağmuru!
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi
        ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Fırtına'ya evinde şok!
        Fırtına'ya evinde şok!
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Güneşli günlere devam
        Güneşli günlere devam
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!

        Benzer Haberler

        Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerinde bayram haraketliliği yaşandı
        Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerinde bayram haraketliliği yaşandı
        Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bayram yoğunluğu
        Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bayram yoğunluğu
        Asansörü kapsül haline getirip, dünyada uzayı yaşatıyorlar
        Asansörü kapsül haline getirip, dünyada uzayı yaşatıyorlar
        Türkiye ilk çeyrekteki otomotiv ihracatının yüzde 67'sini AB ülkelerine yap...
        Türkiye ilk çeyrekteki otomotiv ihracatının yüzde 67'sini AB ülkelerine yap...
        Bursa'da sulama kanalına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bursa'da sulama kanalına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kayıp 2 yaşındaki oğlunun ölüm haberini alan anne erken doğum yaptı; bebeğe...
        Kayıp 2 yaşındaki oğlunun ölüm haberini alan anne erken doğum yaptı; bebeğe...