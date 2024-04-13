Bursa'nın fethinin 698'nci yıl dönümü kutlanıyor

BURSA'nın fethinin 698’nci yıl dönümü, Osmangazi İlçe Belediyesi’nin hazırladığı bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Bu yıl 19’uncusu düzenlenen, Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri kapsamında, açılış töreni ve fetih yürüyüşü gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın ev sahipliğinde Tophane Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Saldız, Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ile Osmangazi'nin önceki dönem Belediye Başkanı Mustafa Dündar, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Tören öncesi konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın amaçlarının Bursa’nın fethini canlandırmak, fetih coşkusunu yüzyıllar sonra yeniden yaşatmak olduğunu söyleyerek, “Nisan ayı boyunca şehrimizde adeta bir bayram havası yaşatan etkinliklerle; Bursa’nın kuruluş felsefesini bilimsel toplantılarda, sportif faaliyetlerde ve yaşam kültüründe sergiliyor, yaşatıyoruz. Yörükleri, Türkmenleri, yerli ve yabancı birçok kişiyi bir araya getiren, Türk geleneklerini şölene dönüştüren Fetih Şenlikleri ve yürüyüşü ile tarihimize, kültürümüze ve geleneklerimize yolculuk ediyor, geçmişi geleceğe taşıyoruz. Bizler fetih yürüyüşü ile tüm dünyaya birliğin, beraberliğin, barışın ve hoşgörünün mesajını veriyoruz” dedi.

NİSAN AYINDA FETİH ÇOŞKUSU KENTİ SARACAK Fetih Şenlikleri’nin etkinlik takvimi hakkında katılımcılara bilgi veren Belediye Başkanı Aydın, “14 Nisan Pazar günü köylerimizin düğün kültürünü yaşatmak için geleneksel hale getirdiğimiz köy düğününde buluşacağız. Tüm hemşehrilerimizin davetli olduğu etkinlik saat 12.00’de Armutköy’den gelin alma ile başlayacak, Dereçavuş’ta nikah töreni ve eğlenceyle devam edecek. Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri, 21 Nisan Pazar günü düzenlenecek Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu ve Halk Koşusunun ardından 28 Nisan Pazar günü Armutköy’de gerçekleştirilecek Rahvan At yarışlarıyla sona ermiş olacak” diye konuştu.