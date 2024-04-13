Bursa Büyükşehir Belediyesinde yeni dönemin ilk meclisi toplandı

Mecliste, Bozbey'in, suya yüzde 25 indirim uygulanması ve tabelalarda bulunan yabancı dillerdeki yazıların Türkçe olması konusunda verdiği önergeler oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni dönemde yapacakları çalışmaların kenti güzel günlere taşıyacağına inandığını belirten Bozbey, 17 ilçenin belediye başkanını işbirliği yapmaya ve el ele vererek Bursa'ya yakışır bir dönemi hep birlikte yaşamaya davet etti.

Meclis toplantısının açılışında konuşan Mustafa Bozbey, yeni dönemde seçilen belediye başkanı ve meclis üyelerini tebrik etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi 2024-2029 seçim dönemi birinci dönem olağan toplantısı birinci birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında yapıldı.

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