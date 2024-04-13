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        Bursa Büyükşehir Belediyesinde yeni dönemin ilk meclisi toplandı

        Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında ilk kez toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 23:10 Güncelleme: 13.04.2024 - 23:10
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        Bursa Büyükşehir Belediyesinde yeni dönemin ilk meclisi toplandı
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        Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında ilk kez toplandı.

        Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi 2024-2029 seçim dönemi birinci dönem olağan toplantısı birinci birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesi meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya 106 meclis üyesinden 105'i katıldı.

        Meclis toplantısının açılışında konuşan Mustafa Bozbey, yeni dönemde seçilen belediye başkanı ve meclis üyelerini tebrik etti.

        Yeni dönemde yapacakları çalışmaların kenti güzel günlere taşıyacağına inandığını belirten Bozbey, 17 ilçenin belediye başkanını işbirliği yapmaya ve el ele vererek Bursa'ya yakışır bir dönemi hep birlikte yaşamaya davet etti.

        Toplantıda, başkanvekilleri, encümen ve ihtisas komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.

        Mecliste, Bozbey'in, suya yüzde 25 indirim uygulanması ve tabelalarda bulunan yabancı dillerdeki yazıların Türkçe olması konusunda verdiği önergeler oy birliğiyle kabul edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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