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        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 21:45 Güncelleme: 13.04.2024 - 21:45
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        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Cihan Ş. idaresindeki 33 RL 068 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkisinde Alihan A'nın (19) kullandığı 16 BGT 394 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazanın ardından otomobil sürücüsü Cihan Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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