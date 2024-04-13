Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Cihan Ş. idaresindeki 33 RL 068 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkisinde Alihan A'nın (19) kullandığı 16 BGT 394 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Cihan Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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