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        Eğlence mekanında husumetlisine ateş açtı, müşteriyi yaraladı

        BURSA'da, eğlence mekanına giden Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 03:38 Güncelleme: 14.04.2024 - 03:40
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        Eğlence mekanında husumetlisine ateş açtı, müşteriyi yaraladı
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        BURSA'da, eğlence mekanına giden Y.A. (30), burada daha önceden kız arkadaşına mesaj atarak rahatsız ettiği iddiasıyla aralarında husumet oluşan S.H. (28) ile karşılaşınca çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun bu sırada mekanda bulunan müşterilerden H.G.’nin ayağına isabet etti. Yaralanan H.G. hastaneye kaldırılırken, kavga eden Y.A. ile S.H. gözaltına alındı.

        Olay, saat 23.30 sıralarında Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesindeki AVM'de bulunan Eğlence mekanında meydana geldi. Eğlence mekanına giden Y.A., iddiaya göre burada daha önceden kız arkadaşına telefonla mesaj attığı gerekçesiyle aralarında husumet bulunan B.H. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Y.A., üzerinde bulunan tabanca ile ateş açtı. S.H., olayda yara almazken, seken kurşunlardan biri o sırada mekanda bulunan müşterilerden H.G.’nin ayağına isabet etti.

        Kavga ve silah sesi üzerine mekanda bulunanlar panik ve korku ile kaşmaya çalışırken, bu sırada S.H., eline geçirdiği bıçakla Y.A.’ya saldırdı. Taraflar arasındaki kavga garsonlar ve bazı vatandaşların müdahalesiyle sonlandırılırken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı H.G., çevredeki özel bir hastaneye götürüldü. Kavgaya karışan Y.A. ve S.H. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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