Eğlence mekanında husumetlisine ateş açtı, müşteriyi yaraladı

BURSA'da, eğlence mekanına giden Y.A. (30), burada daha önceden kız arkadaşına mesaj atarak rahatsız ettiği iddiasıyla aralarında husumet oluşan S.H. (28) ile karşılaşınca çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun bu sırada mekanda bulunan müşterilerden H.G.’nin ayağına isabet etti. Yaralanan H.G. hastaneye kaldırılırken, kavga eden Y.A. ile S.H. gözaltına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesindeki AVM'de bulunan Eğlence mekanında meydana geldi. Eğlence mekanına giden Y.A., iddiaya göre burada daha önceden kız arkadaşına telefonla mesaj attığı gerekçesiyle aralarında husumet bulunan B.H. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Y.A., üzerinde bulunan tabanca ile ateş açtı. S.H., olayda yara almazken, seken kurşunlardan biri o sırada mekanda bulunan müşterilerden H.G.’nin ayağına isabet etti.