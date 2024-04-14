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        Bursa'da, Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı

        Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangına ekipler müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 11:31 Güncelleme: 14.04.2024 - 11:31
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        Bursa'da, Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı
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        Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangına ekipler müdahale ediyor.

        Osmangazi ilçesi Uludağ'ın eteklerinde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı.

        Ormanlık alandan çıkan dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, zorlu arazi şartlarında yangın bölgesine ulaşma ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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