Bursa'nın halk otobüsü şoförü çifti

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nde 7 yıl önce, halk otobüsü şoförü olarak işe başlayan Ayşen Acar (48), 4 yıl önce meslektaşı olan Erdal Acar (47) ile evlendi. Kullandığı otobüslerin temizliğine dikkat edip bakımını ihmal etmediği için belediye bünyesinde bulunan 2 elektrikli halk otobüsünün birini kullanan Ayşen Acar, "İşimizi çok seviyoruz. Gündüz otobüs kullanırken akşamları ise evimin yemeği ve temizliği ile ilgileniyorum. Eşim bana yardımcı olduğu için yorulmuyorum" dedi.

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmecilği’nde (BURULAŞ) 2017 yılında halk otobüsü şoförü olarak işe başlayan Ayşen Acar, burada tanıştığı meslektaşı Erdal Acar ile 4 yıl önce dünyaevine girdi. Hem iş hem de hayat arkadaşı olan çift mesaiden önce ev işlerinde, mesai saatlerinde iş hayatında birbirine destek oluyor. Seferde kullandığı otobüsleri evi gibi gördüğünü belirten Acar’ın temiz ve düzenli çalışması hem vatandaşlar hem de iş arkadaşları tarafından takdirle karşılanıyor. Bu nedenle, belediye bünyesindeki elektrikli 2 halk otobüsünden biri kullanması için Ayşen Acar’a verildi.

GELİN ARABASI YAPTIĞI OTOBÜSÜYLE NİKAH SALONUNA SEFER YAPTI Erdal Acar ile 4 yıl önceki evliliğine de değinen Ayşen Acar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan izin alarak gelin arabası gibi süslediği halk otobüsünün direksiyonuna gelinliğiyle oturarak önce kuaföre sonra fotoğraf çektirmeye ardından da nikah törenine gitti. Gelinlikle şoför koltuğuna oturan Ayşen Acar'ı gören çevredekiler şaşkınlık yaşadı. Eşi Erdal Acar ile aynı mesleği yaptıkları için herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyleyen Acar, “Bursa'nın ilk kadın halk otobüsü şoförüyüm. Bununla da gurur duyuyorum. Eşimle de burada tanıştık. O benim, hem hayat, hem iş arkadaşım. Gayet de güzel anlaşıyoruz. Herhalde aynı işi yaptığımızdan birbirimizi daha iyi anlayabiliyoruz. Ev işleri olsun, dışarıdaki işler olsun. Her türlü yardımı sağladığı için çok zorluk çekmiyorum” diye konuştu.

'TEMİZ BAKTIĞIM İÇİN ELEKTRİKLİ OTOBÜSÜ UYGUN GÖRDÜLER' Kullandığı otobüsleri temiz ve özenli kullandığı için BURULAŞ bünyesinde sadece 2 adet bulunan elektrikli otobüsün birinin özellikle kendi kullanımına verildiğini belirten Ayşen Acar, “Elektrikli otobüsü, araçlara daha temiz ve titiz baktığım için bana uygun gördüler. Çok da rahat, çok da güzel bir otobüs. İlk başlarda insanlar çok şaşırıyordu. Şimdi kadın şoförlerimiz çoğaldığı için halk buna alıştı. Hatta vatandaşlarla çok samimi olan arkadaşlarım bile var” ifadesini kullandı.