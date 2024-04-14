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        Uludağ'ın eteklerinde orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIBursa'da, Uludağ'ın eteklerinde Teleferik Mahallesi'nin üst bölgesinde saat 10.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 14:17 Güncelleme: 14.04.2024 - 14:20
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        Uludağ'ın eteklerinde orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde Teleferik Mahallesi'nin üst bölgesinde saat 10.30 sıralarında çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 30 personel, 10 gönüllü, 1 helikopter, 5 arazöz, 3 İMA ve 4 su tankerinin müdahalesiyle, 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Teleferik Müdürlüğü, yangın nedeniyle tehlike oluşturmaması için gün boyunca seferleri iptal etti. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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