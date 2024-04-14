Uludağ'ın eteklerinde orman yangını (2)

Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde Teleferik Mahallesi'nin üst bölgesinde saat 10.30 sıralarında çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 30 personel, 10 gönüllü, 1 helikopter, 5 arazöz, 3 İMA ve 4 su tankerinin müdahalesiyle, 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Teleferik Müdürlüğü, yangın nedeniyle tehlike oluşturmaması için gün boyunca seferleri iptal etti. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.

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