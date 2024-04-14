Bursa'da özel halk otobüsünde patlama; o anlar kamerada

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde hareket halindeki özel halk otobüsünün motor bölümünde meydana gelen patlama, tedirginliğe neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmadı. Patlama ve yolcuların panikle araçtan çıkışı, kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. 3'üncü Nazlı Sokak'tan Kavaklı Caddesi istikametine seyreden özel halk otobüsünün motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama, bölgede paniğe sebep olurken, otobüsteki yolcular aracı terk etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, çevreye saçılan parçalar ise bazı araçlara çarptı. Patlamanın nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.