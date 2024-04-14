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        Bursa'da özel halk otobüsünde patlama; o anlar kamerada

        BURSA'nın Osmangazi ilçesinde hareket halindeki özel halk otobüsünün motor bölümünde meydana gelen patlama, tedirginliğe neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 17:03 Güncelleme: 14.04.2024 - 17:06
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        Bursa'da özel halk otobüsünde patlama; o anlar kamerada
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        BURSA'nın Osmangazi ilçesinde hareket halindeki özel halk otobüsünün motor bölümünde meydana gelen patlama, tedirginliğe neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmadı. Patlama ve yolcuların panikle araçtan çıkışı, kameraya yansıdı.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. 3'üncü Nazlı Sokak'tan Kavaklı Caddesi istikametine seyreden özel halk otobüsünün motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama, bölgede paniğe sebep olurken, otobüsteki yolcular aracı terk etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, çevreye saçılan parçalar ise bazı araçlara çarptı. Patlamanın nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

        Öte yandan, otobüsün motor bölümündeki patlama, bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, yokuş çıkan otobüsün motor bölümündeki patlamanın ardından çevreye parçaların saçıldığı, yolda yürüyen bir kişinin korkup kaçtığı ve yolcuların da panikle otobüsten indiği görülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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