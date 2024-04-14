Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Nazlı Çisil Güngör
Bursaspor İnfo Yatırım: Young 11, Neal 12, Ömer Utku Al 2, Michineau 10, Semih Erden 2, Brown 30, Mutaf 16, Metin Türen 2, Gavrilovic 17
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 25, Cruz 23, Luther 14, Ege Arar 12, Mustafa Baki Görür 6, Ayberk Olmaz, Dorukhan Engindeniz 3, Terry 9, Barış Çağan Özkan 2
1. Periyot: 10-18
Devre: 32-33
3. Periyot: 51-51
Normal Süre: 75-75
1. uzatma: 87-87
BURSA
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