Bursa'da meydana gelen iş ve trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen 2 trafik ve 1 iş kazasında yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.



Mouayad A. (27) yönetimindeki 16 MC 0972 plakalı motosikletin Alanyurt Köprülü Kavşağı'nda devrilmesi sonucu sürücü, eşi Sidre A. (23) ve çocukları Henadi A. (4) ile Abdullatif A. (2) yaralandı.



Aynı kavşakta meydana gelen başka bir kazada ise devrilen 16 BZP 949 plakalı motosiklet sürücüsü Onur S. (17) yaralandı.



Kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta forkliftle indirilen yaklaşık 1 ton ağırlığındaki malzeme paketinin ayağına düşmesi sonucu yaralanan işçi Sinan Y. (47) de özel araçla hastaneye kaldırıldı.



Kazalarda yaralanan 6 kişinin kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesindeki tedavileri sürüyor.

