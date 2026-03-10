Bursa'da cezaevi firarisi yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü T.Ş.A'nın (21) cezaevinden firar ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu hükümlünün yerini belirleyen ekipler, T.Ş.A'yı kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.