Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Emre Berat Fırat, Emre Batur, Onur Kaya, Mehmet Hacıoğlu, Fatih Cihan (Buğra Tiryaki)
Brand Group Alanya Belediyespor: Azizcan Ataoğlan, Cafer Kırkıt, Abdulsamet Sineren, İrfan Çetinkaya, Umut Durur, Bertuğ Öndeş (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır)
Setler: 17-25, 28-30, 20-25
Süre: 69 dakika (19, 28, 22)
BURSA
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