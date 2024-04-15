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        Ekskavatöre çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        BURSA'da,ekskavatöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Emre Tutak (27), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 08:19 Güncelleme: 15.04.2024 - 08:25
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        Ekskavatöre çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        BURSA'da,ekskavatöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Emre Tutak (27), ağır yaralandı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Osmangazi İlçesi Uluabatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Merkez istikametinden, İzmir Yolu Caddesi İstikametine seyir halinde olan Emre Tutak yönetimindeki 16 BEH 781 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan 45 08 014 plakalı ekskavatöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, sürücüsü Emre Tutak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekipleri tarafında yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Tutak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, ekskavatör sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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