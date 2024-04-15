Bursa'da servis otobüsü yol kenarındaki araziye girdi

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan servis otobüsü yol kenarındaki araziye girdi. Kazada, sürücü Adem Yalçın (42) yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Eski Gemlik Yolu Caddesi istikametinden, Demirtaş Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan Adem Yalçın idaresindeki servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki araziye girdi. Kazada, sürücü Adem Yalçın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.