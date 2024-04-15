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        Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı iddia ediyen 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 04:53 Güncelleme: 15.04.2024 - 04:53
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        Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı iddia ediyen 3 kişi yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu 3 kişiyi uyuşturucu satışı yaptığı iddiası üzerine teknik takibe aldı.

        Şüphelilerin Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde bir aya geldiğini tespit eden ekipler, bu noktaya operasyon düzenledi.

        Operasyonda işyeri sahibi A.A. ile C.M. ve M.A. ekipler tarafından yakalandı.

        İşyerinde narkotik polis köpeği ile yapılan aramalar sonucu bazı zulalara gizlenmiş bir miktar metamfetamin ve kokain ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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