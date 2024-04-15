Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı iddia ediyen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu 3 kişiyi uyuşturucu satışı yaptığı iddiası üzerine teknik takibe aldı.

Şüphelilerin Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde bir aya geldiğini tespit eden ekipler, bu noktaya operasyon düzenledi.

Operasyonda işyeri sahibi A.A. ile C.M. ve M.A. ekipler tarafından yakalandı.