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        Sokaktaki komşu kavgası kamerada

        BURSA'da, komşular arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 08:10 Güncelleme: 15.04.2024 - 08:15
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        Sokaktaki komşu kavgası kamerada
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        BURSA'da, komşular arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Sokak ortasında erkekler yumruklarla birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, gece saatlerinde Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Sokak ortasında başlayan kavgada, komşu erkekler birbirlerine vururken, olay gören mahalle halkı müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga anı mahalleli tarafından cep telefonu ile görüntüledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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