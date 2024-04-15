Bursa'da motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye ceza uygulandı

Bursa'da motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye 2 bin 886 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada "motor üstünde tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı" başlıklı paylaşımları ihbar kabul eden ekipler çalışma başlattı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce kimliği tespit edilen kişinin aday sürücü statüsünde olduğu, daha önceden de ehliyetinde 15 ceza puanının bulunduğu belirlendi.

Ekipler sürücüye, motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak, araçları kamu rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak suçlarından 45 ceza puanı ve 2 bin 886 lira para cezası uyguladı.