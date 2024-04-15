TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı için Tenerife'ye gitti

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında 17 Nisan Çarşamba günü İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife ile deplasmanda karşılaşacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Lenovo Tenerife ile Dörtlü Final'e kalma mücadelesi veren TOFAŞ, serinin son maçı öncesi İspanya deplasmanı için yola çıktı.

Deplasmanda 83-77 mağlup olduğu rakibini sahasında 90-81 yenen TOFAŞ, bir kez daha İspanya'ya taşınan serinin son maçında Dörtlü Final hedefiyle parkede olacak.