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        GÜNCELLEME - Bursa'da iş makinesine çarpan motosikletli öldü

        Bursa'da iş makinesine arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 09:23 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:23
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        GÜNCELLEME - Bursa'da iş makinesine çarpan motosikletli öldü
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        Bursa'da iş makinesine arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Bursa-İzmir Yolu Kent Meydanı alt geçidinde, Emre Tutak (27) kontrolündeki 16 BEH 781 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 45 08 014 plakalı iş makinesine arkadan çarptı.

        Motosikletten savrularak ağır yaralanan Tutak, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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