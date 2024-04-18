İznik'te define kazısında jeneratör gazından zehirlenen 3 kişi öldü

BURSA’nın İznik ilçesinde mağarada define kazısı sırasında jeneratörden çıkan gazından zehirlendikleri değerlendirilen 2’si baba- oğul, 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi Karadere mevkisinde meydana geldi. Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan Tevfik Özdemir (68), oğlu Okan Özdemir (42) ve İbrahim Ergün (38), iddiaya göre define aramak için doğdukları mahalleye geldi. Dağlık alandaki bir kayanın dibinden, 5 metre derinlikte kazı yapan ve açtıkları kovuktan mağaraya giren 3 kişiden uzun süre haber alamayan yakınları, mahalle muhtarını aradı. Muhtar Zeynel Çetin'in jandarmaya durumu bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgede arama başlatan ekipler, bir mağaranın girişinde hareketsiz halde yatan kişiyi görünce, sağlık ekiplerime haber verdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, mağaradaki 2 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi. Vali Demirtaş, 3 kişinin jeneratörden çıkan gazdan zehirlendiklerinin tahmin edildiğini belirtti.