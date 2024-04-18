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İznik'tedefine kazısında gazdan zehirlenen 3 kişi öldü BURSA'nın İznik ilçesinde define kazısı sırasında, mağaraya yerleştirdikleri jeneratörün gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti.
İznik’tedefine kazısında gazdan zehirlenen 3 kişi öldü
BURSA’nın İznik ilçesinde define kazısı sırasında, mağaraya yerleştirdikleri jeneratörün gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 2 kişinin baba-oğul olduğu öğrenildi.
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