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        İznik'tedefine kazısında gazdan zehirlenen 3 kişi öldü BURSA'nın İznik ilçesinde define kazısı sırasında, mağaraya yerleştirdikleri jeneratörün gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:36 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:36
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        İznik’tedefine kazısında gazdan zehirlenen 3 kişi öldü

        BURSA’nın İznik ilçesinde define kazısı sırasında, mağaraya yerleştirdikleri jeneratörün gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 2 kişinin baba-oğul olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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