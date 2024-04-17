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        Çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde çarpışan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:45 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:50
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        Çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde çarpışan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Alper A. (21) yönetimindeki 16 BGF 887 plakalı motosiklet, kaldırımdan inip caddeye çıkan Musa T.'nin (70) kullandığı 16 AFR 468 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada devrilen motosikletlerin sürücüleri yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Musa T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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