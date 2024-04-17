Bursa İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, polisten kaçan şüpheliyi yakalayan esnafı kabul etti

Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Bahçe Sokağı'nda iş yeri bulunan İshak Kukaroğlu, 13 Nisan'da işletmesinin önünde çay içtiği sırada polisin bir kişiyi kovaladığını fark etmişti. Oturduğu yerden kalkan Kukaroğlu, şüphelinin üzerine atlamış, yere düşen zanlı, arkadan gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Kukaroğlu'nun şüpheliyi etkisiz hale getirmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zaimoğlu, esnaf İshak Kukaroğlu'nu cesaretinden dolayı tebrik ederek, hediye verdi.

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