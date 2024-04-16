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        Kendisini doktor olarak tanıtıp, 800 bin liralık motosikleti test sürüşü bahanesiyle çaldı

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtan Bulgaristan uyruklu Uğur Chenkova (30), internette satışa çıkarılan 800 bin TL değerindeki motosikleti, test sürüşü yapma bahanesiyle alıp kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 17:44 Güncelleme: 16.04.2024 - 17:50
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        Kendisini doktor olarak tanıtıp, 800 bin liralık motosikleti test sürüşü bahanesiyle çaldı
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        BURSA’nın Karacabey ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtan Bulgaristan uyruklu Uğur Chenkova (30), internette satışa çıkarılan 800 bin TL değerindeki motosikleti, test sürüşü yapma bahanesiyle alıp kaçtı. 6 gün sonra çaldığı motosikletle İnegöl ilçesinde yakalanan şüphelinin, İstanbul, Kütahya ve Bursa kent merkezinde de motosiklet çaldığı tespit edildi.

        Olay, 11 Nisan’da Karacabey ilçesi Eskisarıbey Mahallesi’nde meydana geldi. Seçim Gezegen (56), 800 bin TL değerindeki motosikletini internet üzerinden satışa koydu. Kendisini doktor olarak tanıtan Uğur Chenkova, motosikleti alacağını söyleyerek Gezegen ile irtibata geçti. İlçeye gelen şüpheli, test sürüşü bahanesiyle bindiği motosikleti alarak kaçtı. Şikayet üzerine harekete geçen Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin İnegöl ilçesinde olduğunu belirledi. İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile irtibata geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), eşkal bilgilerine uyan şüphelinin ilçede görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli, çaldığı motosikletle seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı.

        ÇALDIĞI MOTOSİKLETLERLE SEYAHAT EDİP, HIRSIZLIK YAPMIŞ

        7 ayrı suç kaydı olan ve internette verilen satılık ilanlarını takip ederek çaldığı motosikletlerle, başka şehirlere giderek motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen şüphelinin, İstanbul’dan çaldığı motosikletle Kütahya’ya gittiği, buradan çaldığı motosikletle geldiği Bursa’nın Osmangazi ilçesinde de bir başka motosikleti çaldığı belirlendi. Çaldığı motosikletleri gittiği bir sonraki şehirde terk eden Uğur Chenkova’nın, Bursa’dan çaldığı motosikletle geldiği Karacabey ilçesinde son hırsızlık olayını gerçekleştirdiği saptadı.

        Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, motosiklet, yurt dışında olan Seçim Gezegen’in kardeşi Sezgin Gezegen’e (55) teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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