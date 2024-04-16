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        17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Temmuz 2025'te yapılacak

        Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) 17'ncisinin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuarcılık AŞ (KFA) organizasyonuyla gelecek yıl İstanbul'da düzenleneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:43 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:43
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        17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Temmuz 2025'te yapılacak
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        Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) 17'ncisinin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuarcılık AŞ (KFA) organizasyonuyla gelecek yıl İstanbul'da düzenleneceği bildirildi.

        KFA'dan yapılan açıklamaya göre, 22-27 Temmuz 2025'te gerçekleştirilecek IDEF'25, farklı coğrafyalardan katılımcı ve ziyaretçileri İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşturacak.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde yapılacak fuar, yeni konseptiyle birçok organizasyona ev sahipliği yaparken, yeni işbirliklerinin sağlanmasına imkan sunacak.

        Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve işbirliği platformu haline gelen fuarda, zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara, hava ve deniz araçları, silah sistemleri, roketler, uzun menzilli tank savar füze sistemleri, piyade silahları, askeri simülatörler, elektronik harp çözümleri, güç grupları, patlayıcı madde imha ekipmanları gibi birçok ürün sergilenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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