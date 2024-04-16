17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Temmuz 2025'te yapılacak

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) 17'ncisinin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuarcılık AŞ (KFA) organizasyonuyla gelecek yıl İstanbul'da düzenleneceği bildirildi.

KFA'dan yapılan açıklamaya göre, 22-27 Temmuz 2025'te gerçekleştirilecek IDEF'25, farklı coğrafyalardan katılımcı ve ziyaretçileri İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde yapılacak fuar, yeni konseptiyle birçok organizasyona ev sahipliği yaparken, yeni işbirliklerinin sağlanmasına imkan sunacak.