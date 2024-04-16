Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Videoları 30 milyon izlenmeye ulaşan papağan 'Osman', ilahi duyunca kendinden geçiyor

        BURSA'da sahibinin görüntülerini sosyal medyada paylaştığı 5 yaşındaki 'Osman' adını verdiği papağanın videoları, 30 milyon izlenmeye ulaşırken, en çok da ilahi videoları dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:01 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Videoları 30 milyon izlenmeye ulaşan papağan 'Osman', ilahi duyunca kendinden geçiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da sahibinin görüntülerini sosyal medyada paylaştığı 5 yaşındaki 'Osman' adını verdiği papağanın videoları, 30 milyon izlenmeye ulaşırken, en çok da ilahi videoları dikkat çekiyor. Yavruyken aldığı ve dedesinin ismini verdiği 'Umbrella Kakadu' cinsi papağanının ilahi duyduğunda adeta kendinden geçtiğini, kanatlarını açıp, başını salladığını söyleyen Rahim Çakmak (35), “İlahiyi duyunca kendinden geçiyor Osman. O yüzden keşfedildi. Videoları daha çok izlendi” dedi.

        Hobi olarak 10 yıldır kuşlarla ilgilenen ve aynı zamanda muhabbet kuşu yetiştiriciliği yapan Rahim Çakmak, 5 yıl önce, yavruyken aldığı 'Umbrella Kakadu' cinsi papağanına, hayatını kaybeden dedesinin adı olan 'Osman' ismini koydu. Bir yıl boyunca eğitim verdiği papağanına 50'den fazla kelime öğreten Çakmak, aynı zamanda verdiği komutlarla, kendisine söylenenleri yerine getirmesini de sağladı. ‘Osman’ın, komutuyla yürüyerek kafesine gittiğini, çağırınca yanına geldiğini, birisine kızmasını istediğinde de çıkardığı seslerle kızgınlığını ifade ettiğini belirten Çakmak, “Osman'ı ilk aldığımda, bebekken, dedemin ismini koydum. Osman'ı, kendimizden, ailemizden bir parça gibi hissettik. Osman, evimize geldiğinde birkaç ay boyunca bizi ısırdı. Fakat sonrasında bizden bir parça oldu. Çocuklara, anneye, babaya karşı, bana karşı hep hassastır. Benim sesimi duysun yeter ki. Kapıyı vurup, ‘Açın kapıyı’ dediğim zaman, hemen ‘Baba, baba’ diye bağırıyor. Ailemizin bir ferdi olduğunu kendi de biliyor. Yabancılara karşı biraz agresif” diye konuştu.

        ‘VİDEOLARI 30 MİLYON İZLENDİ’

        Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine papağanı ‘Osman’ın videolarını açtığı sosyal medya hesabından paylaştığını ve beklemediği bir ilgiyle karşılaştığını belirten Çakmak, “Osman'ın videolarda yaptığı şovlar ve hareketler, izleyicileri ve takipçileri tarafından çok beğenildi. Osman'ın görüntülerini izleyenler şaşkınlık yaşıyor. 'Osman'ı bir kere kendi hesabımda paylaştım. Videoları milyonlara ulaştı. Ondan sonra yakın arkadaşım Ömer'in tavsiyesi üzerine, başka bir platformda hesap açtım. Videoları 15 milyon, 20 milyon, 30 milyon izlendi. 8 ay içinde de muazzam bir takipçiye ulaştı” dedi.

        'TAKİPÇİMİZ 15 BİN LİRA DEĞERİNDE KAFES GÖNDERDİ'

        ‘Osman’ın kısa sürede sosyal medya fenomeni olduğunu söyleyen Rahim Çakmak, şöyle konuştu:

        “Osman'ın eğitiminde çok uğraştık. Yemi olsun, maması olsun, tüy yapısı olsun, her konuda, her şeyiyle çok uğraştık, ilgilendik. Bir insan hastalandığında nasıl anlıyorsanız, o hastalandığında da bir şey olduğu zaman, kesinlikle hemen anlıyorum. Osman'ın takipçileri çok. Sosyal medya fenomeni kendisi. Bir ay önce Osman'a, Fransa'da bir takipçisi, özel yapım, 15 bin lira değerinde bir kafes göndermiş. Kimi takipçileri, ‘Osman'ın 10 bin liralık yemi benden’ diyor. Geçen gün 2 paket mama göndermiş takipçisi. Fenomen olduğu için, orada da heyecanla izleniyor. Osman'ın bir gün videosunu atmadığım zaman takipçileri, ‘Osman'da bir şey mi var, neden videosunu atmıyorsunuz’ gibi sorular soruyorlar.”

        KANATLARINI AÇIP, BAŞINI SALLIYOR

        ‘Osman’ın en büyük keyfinin ilahi dinlemek olduğunu, ilahi duyduğunda adeta kendinden geçtiğini, kanatlarını açıp, başını salladığını söyleyen Çakmak, “İlahi duyunca mest oluyor. Allah aşkı mı desek, ne desek. İlahiyi duyunca kendinden geçiyor Osman. O yüzden keşfedildi. Videoları daha çok izlendi” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Okan Buruk'tan tarihi performans!
        Okan Buruk'tan tarihi performans!
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?
        Dünyanın gözü Tahran-Tel Aviv hattında!
        Dünyanın gözü Tahran-Tel Aviv hattında!
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Sarsıcı iklim değişikliği raporu
        Sarsıcı iklim değişikliği raporu
        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"
        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"

        Benzer Haberler

        Bursa'da ormanlık alandaki ahşap kulübede çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da ormanlık alandaki ahşap kulübede çıkan yangın söndürüldü
        Nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki Umut Ali hayatını kaybetti
        Nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki Umut Ali hayatını kaybetti
        Bursa'da nefes borusuna mama kaçan bebek öldü
        Bursa'da nefes borusuna mama kaçan bebek öldü
        Bursaspor, teknik direktör Ümit Şengül ile yollarını ayırdı
        Bursaspor, teknik direktör Ümit Şengül ile yollarını ayırdı
        Bursa'da motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye ceza u...
        Bursa'da motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye ceza u...
        TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı için Tenerife'ye gitti
        TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı için Tenerife'ye gitti