Bursa'da ormanlık alandaki ahşap kulübede çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alandaki ahşap kulübede çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alandaki ahşap kulübede çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, kırsal Fevziye Mahallesi'nde ormanlık alan içinde bulunan ahşap kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangında, kulübe hasar gördü.
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