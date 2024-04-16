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        Bursa'da ormanlık alandaki ahşap kulübede çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alandaki ahşap kulübede çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 09:15 Güncelleme: 16.04.2024 - 09:15
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        Bursa'da ormanlık alandaki ahşap kulübede çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alandaki ahşap kulübede çıkan yangın söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, kırsal Fevziye Mahallesi'nde ormanlık alan içinde bulunan ahşap kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangında, kulübe hasar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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