Adalet Bakanlığı, Bursa'da "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" düzenleyecek

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından geleneksel hale getirilen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı", Bursa'da 20 Nisan'da açılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışının 20 Nisan Cumartesi günü saat 11.00'de Osmangazi Belediye Meydanı'nda gerçekleştirileceği duyuruldu.

Fuarda farklı ceza infaz kurumu bünyesinde hükümlü ve tutuklular tarafından üretimi yapılan ürünlerin sergilenerek satışa sunulacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: