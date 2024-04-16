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        Adalet Bakanlığı, Bursa'da "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" düzenleyecek

        Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından geleneksel hale getirilen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı", Bursa'da 20 Nisan'da açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:52 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:52
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        Adalet Bakanlığı, Bursa'da "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" düzenleyecek
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        Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından geleneksel hale getirilen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı", Bursa'da 20 Nisan'da açılacak.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışının 20 Nisan Cumartesi günü saat 11.00'de Osmangazi Belediye Meydanı'nda gerçekleştirileceği duyuruldu.

        Fuarda farklı ceza infaz kurumu bünyesinde hükümlü ve tutuklular tarafından üretimi yapılan ürünlerin sergilenerek satışa sunulacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Fuarda 54 farklı işyurdu müdürlüğünde gıdadan tekstile, gümüşten hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürün katılımcıların beğenisine sunulacak. İşbaşı mesleki eğitim kapsamında işyurdu atölyelerinde, birçok hükümlü ve tutukluya verilen meslek eğitimi çalışmaları sonucunda ürettikleri ürünlerin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Düzenlenecek olan fuarla birlikte, üretilen ürünlerin ülkemizin farklı il ve ilçelerinde geniş katılımlı tanıtımının yapılması da hedefleniyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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