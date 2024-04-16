Bursa'da çaldığı motosikleti gittiği yerde bırakıp başka motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskisarıbey Mahallesi'nde 11 Nisan'da yaklaşık 800 bin lira değerindeki motosikleti çalınan Seçim Gezegen, jandarmaya ihbarda bulundu.

Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) yapılan araştırmalarda, hırsızlık şüphelisi U.C'nin (30) İnegöl ilçesinde olduğu belirlendi. İnegöl Jandarma Komutanlığı ile yapılan çalışma sonucu JASAT tarafından düzenlenen operasyonda U.C, söz konusu çalıntı motosikletle yakalandı.