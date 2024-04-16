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        Bursa'da çaldığı motosikleti gittiği yerde bırakıp başka motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:39 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:39
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        Bursa'da çaldığı motosikleti gittiği yerde bırakıp başka motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Eskisarıbey Mahallesi'nde 11 Nisan'da yaklaşık 800 bin lira değerindeki motosikleti çalınan Seçim Gezegen, jandarmaya ihbarda bulundu.

        Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) yapılan araştırmalarda, hırsızlık şüphelisi U.C'nin (30) İnegöl ilçesinde olduğu belirlendi. İnegöl Jandarma Komutanlığı ile yapılan çalışma sonucu JASAT tarafından düzenlenen operasyonda U.C, söz konusu çalıntı motosikletle yakalandı.

        Son olay dahil 7 suç kaydı bulunan U.C'nin, ilk olarak İstanbul'dan bir motosiklet çaldığı, bununla Kütahya'ya gittiği tespit edildi. İlkini olay yerinde bırakıp Kütahya'dan çaldığı motosikletle Bursa'nın Osmangazi ilçesine gelen U.C'nin, yine aynı yöntemle hırsızlık yaptığı anlaşıldı.

        Karacabey'de de motosiklet çalan ancak yakayı ele veren U.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelinin Karacabey'den çaldığı motosiklet sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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