Hapishane konseptli kafede garsonlar gardiyan kıyafetiyle servis yapıyor
BURSA'da 'hapishane' konseptli kafenin garsonları, gardiyan kıyafeti ile parmaklıklar ardındaki hücrelerde bekleyen müşterilerine servis yapıyor.
BURSA’da 'hapishane' konseptli kafenin garsonları, gardiyan kıyafeti ile parmaklıklar ardındaki hücrelerde bekleyen müşterilerine servis yapıyor. İşletme sahibi Alp Bedirhan Kıbıcı (27), “Bazıları birbirlerine, ‘Allah kurtarsın’ diyerek espri yapıyor. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflara, ‘Bedel ödendi’ gibi yorumlar yapılıyor. Hücrelere girmek için insanlar sıra bekliyor” dedi.
Bursa’da, ocak ayında hizmet vermeye başlayan 'hapishane' konseptli kafe, yoğun ilgi görüyor. Garsonların, gardiyan kıyafeti ile servis yaptığı kafede, parmaklıklar ardındaki hücrelerde bekleyen müşteriler 'mahkum' kıyafetleri giyerek fotoğraf çektirebiliyor. Ailesi ve arkadaşlarıyla kafeye gelen müşterilerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni alırken, kafeye ilgi de artıyor.
Sosyal medyanın da etkisiyle ‘hapishane’ konseptli kafeye ilginin yoğun olduğunu söyleyen işletme sahibi Alp Bedirhan Kıbıcı, “Konsept ilk bakışta biraz sert ve itici gelebiliyor. Ancak buraya gelenler mutlu ayrılıyor. Bazıları birbirlerine, ‘Allah kurtarsın’ diyerek espri yapıyorlar. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflara, ‘Bedel ödendi’ gibi yorumlar yapılıyor. Hücrelere girmek için insanlar sıra bekliyor” diye konuştu.
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