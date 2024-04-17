Hapishane konseptli kafede garsonlar gardiyan kıyafetiyle servis yapıyor

BURSA’da 'hapishane' konseptli kafenin garsonları, gardiyan kıyafeti ile parmaklıklar ardındaki hücrelerde bekleyen müşterilerine servis yapıyor. İşletme sahibi Alp Bedirhan Kıbıcı (27), “Bazıları birbirlerine, ‘Allah kurtarsın’ diyerek espri yapıyor. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflara, ‘Bedel ödendi’ gibi yorumlar yapılıyor. Hücrelere girmek için insanlar sıra bekliyor” dedi.

Bursa’da, ocak ayında hizmet vermeye başlayan 'hapishane' konseptli kafe, yoğun ilgi görüyor. Garsonların, gardiyan kıyafeti ile servis yaptığı kafede, parmaklıklar ardındaki hücrelerde bekleyen müşteriler 'mahkum' kıyafetleri giyerek fotoğraf çektirebiliyor. Ailesi ve arkadaşlarıyla kafeye gelen müşterilerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni alırken, kafeye ilgi de artıyor.