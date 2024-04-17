Yangında evde mahsur kalan eski muhtarı itfaiye kurtardı

Ata Mahallesi Okul Sokak’ta, mahallenin önceki dönem muhtarı Mualla Çiğdem’e ait 2 katlı evin çatısında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, dumandan etkilenerek evde mahsur kaldığı belirlenen Mualla Çiğdem, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan ve tedbir amacıyla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çiğdem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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