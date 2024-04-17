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        Yangında evde mahsur kalan eski muhtarı itfaiye kurtardı

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangında evde mahsur kalıp, dumandan etkilenen eski mahalle muhtarı Mualla Çiğdem, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:18 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:20
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        Yangında evde mahsur kalan eski muhtarı itfaiye kurtardı
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        BURSA’nın Gemlik ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangında evde mahsur kalıp, dumandan etkilenen eski mahalle muhtarı Mualla Çiğdem, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Ata Mahallesi Okul Sokak’ta, mahallenin önceki dönem muhtarı Mualla Çiğdem’e ait 2 katlı evin çatısında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, dumandan etkilenerek evde mahsur kaldığı belirlenen Mualla Çiğdem, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan ve tedbir amacıyla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çiğdem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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