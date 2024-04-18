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        Harmancık'ta kırsal mahallelerden pazara gelen kadınlara kafeterya tahsis edildi

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde belediyeye ait kafeterya, çarşamba günleri kırsal mahallelerden pazar alışverişi için gelen kadınlara hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 09:21 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:21
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        Harmancık'ta kırsal mahallelerden pazara gelen kadınlara kafeterya tahsis edildi
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        Bursa'nın Harmancık ilçesinde belediyeye ait kafeterya, çarşamba günleri kırsal mahallelerden pazar alışverişi için gelen kadınlara hizmet verecek.

        Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, yaptığı açıklamada, çarşamba günleri kurulan pazara alışveriş için kırsal mahallelerden ilçe merkezine gelen kadınlar için belediyeye ait Çardı Mahfel Kafeteryası'nın gün boyu hizmet vereceğini bildirdi.

        Seçim sürecinde bunun sözünü verdiklerini hatırlatan Arıkan, "Artık Çardı Mahfel, çarşamba gününe özel saat 08.00 ile 17.00 arası sadece kadınlarımıza ücretsiz çay servisi eşliğinde 17 Nisan'dan itibaren hizmet vermeye başladı." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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