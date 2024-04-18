Harmancık'ta kırsal mahallelerden pazara gelen kadınlara kafeterya tahsis edildi

Bursa'nın Harmancık ilçesinde belediyeye ait kafeterya, çarşamba günleri kırsal mahallelerden pazar alışverişi için gelen kadınlara hizmet verecek.

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, yaptığı açıklamada, çarşamba günleri kurulan pazara alışveriş için kırsal mahallelerden ilçe merkezine gelen kadınlar için belediyeye ait Çardı Mahfel Kafeteryası'nın gün boyu hizmet vereceğini bildirdi.

Seçim sürecinde bunun sözünü verdiklerini hatırlatan Arıkan, "Artık Çardı Mahfel, çarşamba gününe özel saat 08.00 ile 17.00 arası sadece kadınlarımıza ücretsiz çay servisi eşliğinde 17 Nisan'dan itibaren hizmet vermeye başladı." ifadesini kullandı.