Bursa'da "2022-2023 İpek Böceği İhracat Ödülleri" sahiplerini buldu

Bursa'da tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinde ihracat başarısı gösteren firmalar, törenle ödüllerini aldı.

Uludağ İhracatçı Birliklerinin alt birlikleri olan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB), "2022-2023 İpek Böceği İhracat Ödülleri" töreni Bursa Business School'da gerçekleştirildi.

Törende konuşan UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, geçen yılki ödül törenini Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yapamadıklarını, bugünkü ödül töreninde hem 2022 hem de 2023 yılında başarılı olan firmalara ödüllerini verdiklerini söyledi.

Global ekonomide alınan tedbirlerin, ekonomik krizlerin ve faiz artırımlarının tüm ülkelerde yavaşlamaya sebep olduğunu dile getiren Gündemir, bu nedenlerin ana pazar Avrupa'da da duraklamalara neden olduğunu aktardı.

Gündemir, tekstil ve hazır giyim konfeksiyon sektörlerinin toplamda 30 milyar doları aşan ihracatla Türkiye'nin üçüncü en büyük ihracatçı sektörleri olduğunu belirterek, "Tekstil ve hazır giyim konfeksiyon sektörleri yılda yaklaşık 18 milyar dolar dış ticaret fazlası oluşturarak bu alanda Türkiye'nin lider sektörleri konumunda. Sektörümüzün global rakamlarına bakarsak 2023 yılında moda endüstrisi 1,7 trilyon dolar ciro yaptı. 300 milyon kişi bu sektörde çalışıyor. 2000-2014 yılları arasında kişi başı satın alınan giyim ürünü adedi yüzde 60 arttı." diye konuştu.