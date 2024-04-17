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        Bursa'da "2022-2023 İpek Böceği İhracat Ödülleri" sahiplerini buldu

        Bursa'da tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinde ihracat başarısı gösteren firmalar, törenle ödüllerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:07 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:07
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        Bursa'da "2022-2023 İpek Böceği İhracat Ödülleri" sahiplerini buldu
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        Bursa'da tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinde ihracat başarısı gösteren firmalar, törenle ödüllerini aldı.

        Uludağ İhracatçı Birliklerinin alt birlikleri olan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB), "2022-2023 İpek Böceği İhracat Ödülleri" töreni Bursa Business School'da gerçekleştirildi.

        Törende konuşan UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, geçen yılki ödül törenini Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yapamadıklarını, bugünkü ödül töreninde hem 2022 hem de 2023 yılında başarılı olan firmalara ödüllerini verdiklerini söyledi.

        Global ekonomide alınan tedbirlerin, ekonomik krizlerin ve faiz artırımlarının tüm ülkelerde yavaşlamaya sebep olduğunu dile getiren Gündemir, bu nedenlerin ana pazar Avrupa'da da duraklamalara neden olduğunu aktardı.

        Gündemir, tekstil ve hazır giyim konfeksiyon sektörlerinin toplamda 30 milyar doları aşan ihracatla Türkiye'nin üçüncü en büyük ihracatçı sektörleri olduğunu belirterek, "Tekstil ve hazır giyim konfeksiyon sektörleri yılda yaklaşık 18 milyar dolar dış ticaret fazlası oluşturarak bu alanda Türkiye'nin lider sektörleri konumunda. Sektörümüzün global rakamlarına bakarsak 2023 yılında moda endüstrisi 1,7 trilyon dolar ciro yaptı. 300 milyon kişi bu sektörde çalışıyor. 2000-2014 yılları arasında kişi başı satın alınan giyim ürünü adedi yüzde 60 arttı." diye konuştu.

        - "Tasarım, hız, esneklik konularına odaklanmamız gerekiyor"

        Avrupa'da ekonominin yönünü değiştirme sürecine girdiğine değinen Gündemir, şöyle konuştu:

        "Bu noktadan sonra bir iyileştirme sürecine gireceğimizi düşünüyorum. Bu iyileştirme süreci içinde siparişlerimiz artacak olsa bile artık Türkiye ucuz maliyet gücüyle ihracat yapamaz. Öncelikle döviz kurlarında ve enflasyonda iyileşme olması gerekli. Bu iyileşmelerden sonra mevcut durumu korumak için çaba göstermeliyiz ama ilerlemeye devam etmek istiyorsak bu oyunu başka alanlara taşımamız lazım. Uzak Doğu ile güçlü ve sürdürülebilir şekilde rekabet etmek için özellikle tasarım, hız, esneklik konularına odaklanmamız gerekiyor."

        - "Dünyanın en büyük 6'ncı tekstil ihracatçısıyız"

        UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin de dünyanın önemli bir dönüşüm arifesinde olduğunu vurguladı.

        Yakın coğrafyadaki gerginlikler ve dünyayı etkisine alan enflasyonist ortamın küresel ticareti olumsuz etkilediğine dikkati çeken Engin, "Türk tekstil sektörünün bugün ulaştığı konum, gelecek için de bizlere ümit veriyor. Türkiye bugün dünya ihracatından yüzde 1 pay alıyorken tekstil sektörümüzün dünya ihracatındaki payı yüzde 3,4. Dünyanın en büyük 6'ncı tekstil ihracatçısıyız. AB'nin de en büyük 2'nci tedarikçisi konumundayız. Bu veriler sektörümüzün nasıl bir büyüklüğe ve ülkemiz için nasıl bir öneme sahip olduğunu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Hedefimiz ise dünyanın en büyük ilk 3 ihracatçı ülkesinden biri olmak. Bunun için ihracatımızı katma değerli bir hale getirip arttırmamız şart. Bunu da başarabilecek birikime, güce ve kapasiteye sahibiz." diye konuştu.

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katılımcılara hitap etti.

        "2023 İpek Böceği İhracat Ödülleri"nde bronz, gümüş, altın ve platin kategorilerinde tekstil sektöründen 53, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen 61 olmak üzere toplamda 114 firma ödül almaya hak kazandı.

        UTİB tekstil sektöründe 97 firmaya da başarılı çalışmalarından dolayı "İhracata Katkı Sertifikası" verdi.

        Törene, birliklerin yönetim kurulu başkanları, üyeleri ve firma temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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