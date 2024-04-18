Bursa'da define aramak için mağaraya giren 3 kişinin cesetlerine ulaşıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde define aramak için girdikleri mağarada gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yanlarında jeneratör de bulunan Teyfik Ö. (68) ve oğlu Okan Ö. (42) ile İbrahim E. (38), kırsal Gürmüzlü Mahallesi Karadere mevkisindeki mağaranın bulunduğu alana geldi.

Kayanın dibinden 5 metre derinlikte kazı yapan ve açtıkları kovuktan mağaraya giren bu kişilerin Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan yakınları, bir süre sonra onlardan haber alamayınca mahalle muhtarını aradı.