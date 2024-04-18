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        Bursa'da define aramak için mağaraya giren 3 kişinin cesetlerine ulaşıldı

        Bursa'nın İznik ilçesinde define aramak için girdikleri mağarada gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:53 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:53
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        Bursa'da define aramak için mağaraya giren 3 kişinin cesetlerine ulaşıldı
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        Bursa'nın İznik ilçesinde define aramak için girdikleri mağarada gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, yanlarında jeneratör de bulunan Teyfik Ö. (68) ve oğlu Okan Ö. (42) ile İbrahim E. (38), kırsal Gürmüzlü Mahallesi Karadere mevkisindeki mağaranın bulunduğu alana geldi.

        Kayanın dibinden 5 metre derinlikte kazı yapan ve açtıkları kovuktan mağaraya giren bu kişilerin Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan yakınları, bir süre sonra onlardan haber alamayınca mahalle muhtarını aradı.

        Muhtar Zeynel Çetin'in durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi.

        İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mağarada bulunan 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

        Ekipler, gazdan zehirlenerek öldükleri değerlendirilen 3 kişinin cesetlerini çıkarmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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