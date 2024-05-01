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        Bursa'daki longoz ormanlarında kaybolan bisikletli, 4,5 saat sonra bulundu

        BURSA'daki longoz ormanlarında bisikletiyle gezerken kaybolan Gökhan Ünen (45), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 17:37 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:40
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        Bursa'daki longoz ormanlarında kaybolan bisikletli, 4,5 saat sonra bulundu
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        BURSA'daki longoz ormanlarında bisikletiyle gezerken kaybolan Gökhan Ünen (45), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Ünen, ekipler tarafından 4,5 saat sonra bulunup, bölgeden çıkarıldı.

        Olay, 29 Nisan gecesi Karacabey Longoz Ormanları'nda meydana geldi. Bisikletiyle gezerken yönünü bulamayan Gökhan Ünen, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbarla bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. 18 personel ve 9 araçla başlatılan arama çalışması 4,5 saat sonra sonuç verdi. Bataklık mevkisindeki Ünen'e, saat 04.30 sıralarında ulaşıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ünen, arama-kurtarma ekiplerinin aracıyla ormandan çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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