Bursa'daki longoz ormanlarında kaybolan bisikletli, 4,5 saat sonra bulundu

Olay, 29 Nisan gecesi Karacabey Longoz Ormanları'nda meydana geldi. Bisikletiyle gezerken yönünü bulamayan Gökhan Ünen, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbarla bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. 18 personel ve 9 araçla başlatılan arama çalışması 4,5 saat sonra sonuç verdi. Bataklık mevkisindeki Ünen'e, saat 04.30 sıralarında ulaşıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ünen, arama-kurtarma ekiplerinin aracıyla ormandan çıkarıldı.

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