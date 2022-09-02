Bursa'da din görevlileri tarihi mezar taşlarını temizliyor

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BURSA (AA) - Bursa'da, Emir Sultan Camisi din görevlilerince cami çevresindeki kabristanda bulunan tarihi mezarların taşları temizleniyor.

Emir Sultan Mezarlığı'ndaki tarihi mezarlara ait taşlar, din görevlilerince tazyikli suyla yıkanıyor.

Zamanla kararan taşlar, yıkamanın ardından üzerindeki yazılar okunabilir hale geliyor.



Din görevlileri ayrıca mezarlardaki ot ve yabancı maddeleri de temizliyor.

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