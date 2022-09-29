Orhangazi'de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği

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BURSA (AA) - ​​​​​​​İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyasına ilişkin Bursa'nın Orhangazi ilçesinde de etkinlik düzenlendi.



Kampanya kapsamında Orhangazi Kaymakamlığı, ilgili kurumlar ve öğrencilerle Tozkoparan Caddesi'nde bir yaya geçidi kırmızıya boyandı.



Etkinliğe, Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Emniyet Müdürü Erol Yavuz, Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Hamit Şanlıtürk, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.



Öğrenciler ellerindeki dövizler ile kampanyaya ilişkin mesaj verdi.



Yolda durdurulan sürücülere broşür dağıtan öğrenciler, protokol üyeleri ile yaya geçidini boyadı.



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