BİLDEF'ten 5 Ekim'de başlayacak "5. Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri"ne davet

Bursluluk parası ne kadar yatacak 2022?

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BURSA (AA) - Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri, 5-9 Ekim'de gerçekleştirilecek.



BİLDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinliklerle Anadolu’nun kültür ve turizm değerleri Bursa’ya taşınacak.

Anadolu’nun tarihi ve turistik dokusu, el sanatları, yöresel lezzetleri, müzik ve folklorunun vatandaşlarla bir araya geleceği BİLDEF 5. Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri'nin teması, "Anadolu’nun tüm renkleri Bursa’da” olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİLDEF Genel Başkanı Ramazan Alp, Bursa’nın 5 bin yıllık geçmişiyle ve Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olma özelliğiyle bu zenginliklerin pek çoğunu bünyesinde barındırdığını belirtti.



Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu hatırlatan Alp, "28 ilimizden 18’inin valiliği ve belediyeleri stant açarak kültürel ve turizm değerlerini tanıtacak. 10 ilimiz ise yöresel markaları, el sanatları, müzikleri ve folklorik değerleri ile vatandaşlarımızla buluşacak. Tüm Bursalı hemşerilerimizi 5-9 Ekim tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenleyeceğimiz Anadolu’nun tüm renklerini bir araya getirecek kültür şölenimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​



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