GÜNCELLEME - Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

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BURSA (AA) - Bursa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yanı sıra aralarında İstanbul'un da yer aldığı çevre illerden gelen çok sayıda ekip yangını söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın, yoğun çalışmalar sonucunda yaklaşık 10 saatte kısmen kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, dumandan etkilenen 12 kişiye hastanede müdahale edildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, tesis yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yatılı yurdunda kalan 85 öğrenci tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

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