Uludağ İhracatçı Birlikleri ekimde 2,75 milyar dolarlık ihracat yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) geçen ay 2 milyar 746 milyon 564 bin dolarlık ihracat yaptığı bildirildi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, UİB'in son 12 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 31 milyar 744 milyon 317 bin dolar olarak gerçekleşti.

Geçen ay birlikler arasında en fazla dış satım 2 milyar 272 milyon 308 bin dolar ile Uludağ Otomotiv Endüstrisi Birliğince (OİB) yapıldı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), ekimde 106 milyon 850 bin dolar ihracata imza atarken Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) dış satımı ise 81 milyon 108 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) 29 milyon 688 bin dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) de 14 milyon 49 bin dolarlık ihracat yaptı.

Bu arada UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ekim ayı ihracatı, 242 milyon 557 bin dolar olarak açıklandı.

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, yıl sonuna yaklaşırken küresel ekonomide yaşanan enflasyonist sürece ve resesyon risklerine rağmen Türk ihracatçılarının üretimden aldığı güçle yoluna devam ettiğini bildirdi.

İhracatçıların ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüğünü belirten Çelik, UİB'in 2022 hedeflerine ulaşması için var gücüyle çalıştıklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.