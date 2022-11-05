Bursa'da izinsiz kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, yasa dışı kazı yapan 4'ü yabancı uyruklu 9 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Derbent Mahallesi'nde izinsiz kazı yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, koruma alanı içinde yer alan Papazkayası mevkisine operasyon düzenledi.

Ekipler E.K. (39), K.D. (51), B.K. (21), S.E. (28), K.İ. (31), H.Z. (24), H.Z. (20), A.Z. (23) ve A.Z'yi (25) suçüstü yakaladı.

Alanda yapılan aramalarda jeneratör, delici kırıcı matkap, caraskal, metrelerce elektrik kablosu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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