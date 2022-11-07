Eski Bursa valisi Harput ve 36 sanığın yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı

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BURSA (AA) - Bursa'da eski vali Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu 2'si firari 37 sanığın yeniden yargılandığı FETÖ davasında savcılık mütalaasını açıkladı.

İstinaf mahkemesince sanıklara yönelik verilen bazı kararların Yargıtay tarafından bozulmasının ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen davanın duruşmasına, eski Bursa valisi Harput, tutuksuz sanıklardan bazıları ve avukatları katıldı.

Duruşmada, haklarındaki belge ve ihbarlara ilişkin sanıklara söz verildi. Sanıklar suçlamaları reddetti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, aralarında Harput'un da yer aldığı 37 sanık için 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti. İddia makamı, sanıklar için takdir indirimi uygulanmasını istedi.

Taleplerini yineleyen sanık ve müdafileri, esasa ilişkin savunma yapabilmek için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, firari 2 sanık hakkındaki yakalama emrinin devamına ve diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Dava süreci

Yerel mahkemenin kararının ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen davada mahkeme heyeti, ilk derece mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapse mahkum edilen Şahabettin Harput ve 18 sanığın cezalarının, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl 9'ar aya çıkarılmasına ve Harput'un adli kontrol şartının devamına karar vermişti. Heyet ayrıca, diğer sanıklardan bazılarının cezalarında da değişiklik yapılmasına hükmetmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, haklarında hüküm verilen 39 sanıktan 2'sinin kararlarını onamış, 2'si firari 37 sanık hakkındaki bazı kararları, istinaftaki yargılama sırasında mahkemeye başkanlık eden hakimin aynı zamanda sanıklarla ilgili sorgu hakimliği aşamasında da görev yapmasının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle usulen bozmuştu.

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