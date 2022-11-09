Bursa'da çalıştıkları kebapçıyı zarara uğrattıkları iddia edilen 12 sanık yargılanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da çalıştıkları kebapçıyı zarara uğrattıkları iddia edilen 12 sanık yargılanıyor

AA

Bursa'da çalıştıkları kebapçıyı zarara uğrattıkları iddia edilen 12 sanık yargılanıyor

BURSA (AA) - Bursa'da 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren kebapçıyı yaklaşık 5 yılda 5 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları iddiasıyla haklarında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan dava açılan 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 36. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan E.Ç, müşteki Oğuzhan İskenderoğlu ve taraf avukatları katıldı.

Oğuzhan İskenderoğlu, ifadesinde, dışarıda oluşan algıya göre firmanın çok zengin olduğu ve çalınan miktarın fark edilmediğine dair söylentiler çıktığını belirterek, "Ancak biz çalışanlarımızın maaşını ödemek için kredi kullandık. Sanıklar sahte fiş kullanmıştır. Olay göründüğü kadar basit bir hırsızlık değil, düpedüz dolandırıcılıktır." dedi.

Sanık E.Ç. ise önceki beyanlarını yineledi.

Dosyanın yanlış şekilde ilerlediğini ileri süren bazı sanık avukatları, bilirkişi raporunun sadece kamera kayıtları üzerine odaklandığını dile getirerek, şirketin mali kayıtlarının incelenmesi ve yeniden rapor aldırılmasını talep etti.

Görevsizlik talebini yineleyen müşteki vekilleri de sanıkların, iş yerinde kullanılan programın eski ara yüzünü işveren bilgisi dışında kullandığını ve dolandırıcılık suçunu işlediğini ifade etti. Bazı sanık avukatlarının vergi kaçakçılığına yönelik iddialarını reddeden avukatlar, müvekkillerinin, firmadan çalınan paraların vergilerini de ödemek durumunda kaldıklarını söyledi.

Mahkeme hakimi, müşteki vekillerinin görevsizlik talebi ile sanık avukatlarının yeniden bilirkişi raporu aldırılması yönündeki taleplerinin reddine ve mütalaa hazırlanması için iddia makamına süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Firma sahiplerinden Oğuzhan İskenderoğlu'nun 2020'de yaptığı şikayet üzerine yürütülen soruşturma sonucu, yaklaşık 5 yılda 5 milyon 137 bin liralık sipariş iptaliyle şirketin zarara uğratıldığı gerekçesiyle çalışanlar F.A, İ.Y, M.K, E.Ç, E.Ç, G.G, İ.Y, K.K, M.E.Ç, M.K, O.K. ve Ö.G. hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan dava açılmıştı.

İddianamede, bilirkişi heyetince Ağustos 2015-Haziran 2020 döneminin incelendiği, genel anlamda sipariş iptal oranının çok yüksek olduğunun görüldüğü kaydedilmişti.

İptallerin yoğun olduğu 3-8 Haziran 2020'deki güvenlik kamerası kayıtlarında, bazı garsonların hesap sümeniyle getirdiği paranın bir bölümünü kasiyerle konuştuktan sonra kasaya teslim etmeyerek cebine attığı, kasadan para aldığının görüldüğü, zaman zaman garsonların kasiyerin verdiği paraları da cebine attığının görüldüğü iddianamede yer almıştı.

Sanıkların "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 7'şer yıla kadar hapis ve 3 biner güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da anne ile 8 çocuğun öldüğü yangınla ilgili itfaiye ilk tespitlerini tamamladı
YEREL HABERLER Bursa'da anne ile 8 çocuğun öldüğü yangınla ilgili ...
Bursa'daki yangında ölen anne ile 8 çocuğun cenaze namazları kılındı
YEREL HABERLER Bursa'daki yangında ölen anne ile 8 çocuğun cenaze ...
Bursa'da Suriye uyruklu ailenin evinde yangın: 8'i çocuk, 9 ölü (7)
YEREL HABERLER Bursa'da Suriye uyruklu ailenin evinde yangın: 8'i ...
(Görüntülü) BAKAN SOYLU&#039;NUN KATILIMIYLA YANGINDA YAŞAMINI YİTİRENLER İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU'NUN KATILIMIYLA YANGINDA ...
Bursa'da anne ile 8 çocuğun öldüğü evde ekiplerin çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Bursa'da anne ile 8 çocuğun öldüğü evde ekiplerin ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP&#039;TAN ÇIKARILARAK NAMAZIN KILINACAĞI CAMİYE GÖTÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA YANGINDA HAYATINI ...
Bursa'da, Suriye uyruklu ailenin evinde yangın: 8'i çocuk, 9 ölü (6)
YEREL HABERLER Bursa'da, Suriye uyruklu ailenin evinde yangın: 8'i ...
Bursa'daki yangında ölen anne ile 8 çocuğun cenazeleri yakınlarına teslim edildi
YEREL HABERLER Bursa'daki yangında ölen anne ile 8 çocuğun ...
Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Kuveyt'te tanıtıldı
YEREL HABERLER Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Kuveyt'te ...
Bursa'da Suriye uyruklu ailenin evinde yangın: 8'i çocuk, 9 ölü (5)
YEREL HABERLER Bursa'da Suriye uyruklu ailenin evinde yangın: 8'i ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DAKİ FECİ OLAYDA AİLENİN KOMŞUSU KONUŞTU; 3 AY ÖNCE TAŞINMIŞLARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DAKİ FECİ OLAYDA AİLENİN ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA YANGIN, 8&#039;İ ÇOCUK 9 ÖLÜ; BABAYI ADLİ TIP ÖNÜNDE YAKINLARI TESELLİ ETTİ (KAHVERENGİ KABANLI)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA YANGIN, 8'İ ÇOCUK 9 ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA YANGIN, 8&#039;İ ÇOCUK 9 ÖLÜ; BABAYI ADLİ TIP ÖNÜNDE YAKINLARI TESELLİ ETTİ (KAHVERENGİ KABANLI)- 2
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA YANGIN, 8'İ ÇOCUK 9 ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA YANGIN, 8&#039;İ ÇOCUK 9 ÖLÜ (BİNADAN HAVADAN GÖRÜNTÜLER)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA YANGIN, 8'İ ÇOCUK 9 ...
GÜNCELLEME 5 - Bursa'da bir evde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 5 - Bursa'da bir evde çıkan yangında 8'i ...
Bursa'da solist Ali Enginay sahne aldı
YEREL HABERLER Bursa'da solist Ali Enginay sahne aldı
Bursa'da Suriye uyruklu ailenin evinde yangın: 8'i çocuk, 9 ölü (4)
YEREL HABERLER Bursa'da Suriye uyruklu ailenin evinde yangın: 8'i ...
Bursa'da Suriye uyruklu ailenin evinde yangın: 8'i çocuk 9 ölü (3)
YEREL HABERLER Bursa'da Suriye uyruklu ailenin evinde yangın: 8'i ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA SURİYE UYRUKLU AİLENİN EVİNDE YANGIN: 8&#039;İ ÇOCUK 9 ÖLÜ - (EK GÖRÜNTÜ)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA SURİYE UYRUKLU AİLENİN ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA 3 KATLI BİNANIN 1&#039;İNCİ KATINDA YANGIN; 8&#039;İ ÇOCUK 9 ÖLÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA 3 KATLI BİNANIN ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA 3 KATLI BİNANIN 1&#039;İNCİ KATINDA YANGIN; 8&#039;İ ÇOCUK 9 ÖLÜ(AKTÜEL-BB BAŞKANI AÇIKLAMASI)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA 3 KATLI BİNANIN ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA 3 KATLI BİNANIN 1&#039;İNCİ KATINDA YANGIN; 8&#039;İ ÇOCUK 9 ÖLÜ (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA 3 KATLI BİNANIN ...
(Görüntülü) BURSA VALİSİ CANBOLAT YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA VALİSİ CANBOLAT YANGINLA İLGİLİ ...
GÜNCELLEME 4 - Bursa'da bir evde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 4 - Bursa'da bir evde çıkan yangında 8'i ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.