Bursa'da çalıştıkları kebapçıyı zarara uğrattıkları iddia edilen 12 sanık yargılanıyor

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BURSA (AA) - Bursa'da 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren kebapçıyı yaklaşık 5 yılda 5 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları iddiasıyla haklarında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan dava açılan 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 36. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan E.Ç, müşteki Oğuzhan İskenderoğlu ve taraf avukatları katıldı.

Oğuzhan İskenderoğlu, ifadesinde, dışarıda oluşan algıya göre firmanın çok zengin olduğu ve çalınan miktarın fark edilmediğine dair söylentiler çıktığını belirterek, "Ancak biz çalışanlarımızın maaşını ödemek için kredi kullandık. Sanıklar sahte fiş kullanmıştır. Olay göründüğü kadar basit bir hırsızlık değil, düpedüz dolandırıcılıktır." dedi.

Sanık E.Ç. ise önceki beyanlarını yineledi.

Dosyanın yanlış şekilde ilerlediğini ileri süren bazı sanık avukatları, bilirkişi raporunun sadece kamera kayıtları üzerine odaklandığını dile getirerek, şirketin mali kayıtlarının incelenmesi ve yeniden rapor aldırılmasını talep etti.

Görevsizlik talebini yineleyen müşteki vekilleri de sanıkların, iş yerinde kullanılan programın eski ara yüzünü işveren bilgisi dışında kullandığını ve dolandırıcılık suçunu işlediğini ifade etti. Bazı sanık avukatlarının vergi kaçakçılığına yönelik iddialarını reddeden avukatlar, müvekkillerinin, firmadan çalınan paraların vergilerini de ödemek durumunda kaldıklarını söyledi.

Mahkeme hakimi, müşteki vekillerinin görevsizlik talebi ile sanık avukatlarının yeniden bilirkişi raporu aldırılması yönündeki taleplerinin reddine ve mütalaa hazırlanması için iddia makamına süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Firma sahiplerinden Oğuzhan İskenderoğlu'nun 2020'de yaptığı şikayet üzerine yürütülen soruşturma sonucu, yaklaşık 5 yılda 5 milyon 137 bin liralık sipariş iptaliyle şirketin zarara uğratıldığı gerekçesiyle çalışanlar F.A, İ.Y, M.K, E.Ç, E.Ç, G.G, İ.Y, K.K, M.E.Ç, M.K, O.K. ve Ö.G. hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan dava açılmıştı.

İddianamede, bilirkişi heyetince Ağustos 2015-Haziran 2020 döneminin incelendiği, genel anlamda sipariş iptal oranının çok yüksek olduğunun görüldüğü kaydedilmişti.

İptallerin yoğun olduğu 3-8 Haziran 2020'deki güvenlik kamerası kayıtlarında, bazı garsonların hesap sümeniyle getirdiği paranın bir bölümünü kasiyerle konuştuktan sonra kasaya teslim etmeyerek cebine attığı, kasadan para aldığının görüldüğü, zaman zaman garsonların kasiyerin verdiği paraları da cebine attığının görüldüğü iddianamede yer almıştı.

Sanıkların "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 7'şer yıla kadar hapis ve 3 biner güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

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