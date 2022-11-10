Marmarabirlik yarın ortaklarına 45 milyon lira ödeme yapacak

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BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), ortaklarına 45 milyon lira ödeyeceği duyuruldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 iş yılı ürün alım kampanyasında yağlık dahil 60 bin ton ürün almayı planlayan Marmarabirlik, ortaklarına yarın toplam 45 milyon lira ödeyecek. Ortaklar saat 00.00'dan itibaren Ziraat Bankası ATM'lerinden paralarını çekebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, bugüne kadar 1200 tonu yağlık 7 bin 800 ton ürün aldıklarını bildirdi.

Bunun karşılığının 204 milyon lira olduğunu aktaran Asa, şöyle devam etti:

"Üretimde devamlılığın sağlanabilmesi, üreticimizin refah payının artırılması, zirai ilaç, gübre ve mazot gibi maliyetlerini karşılayabilmesi için Marmarabirlik üzerine düşeni yapmıştır. Ürün alım fiyatlarında yapılan güncellemelerle üreticiye büyük destek olunmuştur. Marmarabirlik, üreticisini koruyan ve kollayan bir anlayışla piyasa fiyatlarına uyum sağlamaktadır. Yaptığımız fiyat güncellemesi de bunu göstermektedir. 4 Kasım'a kadar teslim edilen ürün bedeli karşılığı olarak ortaklarımıza 45 milyon lira ödeme yapılacaktır."

Asa, piyasada iri daneye talebin fazlalığından dolayı alıcısının da çok olduğunu vurguladı.

Üreticilere çağrıda bulunan Asa, "Ortaklarımızın verdiği rekolte beyanının yüzde 50'si oranında ürün teslim etmeleri satışlarımızı olumlu etkiler. Üreticimiz Marmarabirik'e sahip çıksın. Hedefimiz daha çok ürün almak ve daha çok satmaktır." ifadelerini kullandı.

Hidamet Asa, ürün alım politikaları ve satış stratejileri ile amaçlarının, zeytin üreticisini refaha kavuşturmak ve sektörün önünü açmak olduğunu belirtti.

Yaptıkları çalışmalarla zeytin üreticisinin en az 10 yıl rahat edeceğini dile getiren Asa, "Satışlarımız arttıkça Marmarabirlik daha da güçlenecek ve üreticiye daha çok destek olacaktır. Türkiye 735 bin ton sofralık zeytin üretimi ile İspanya ve Mısır’ı geride bırakarak birinci sıraya yükselmiştir. Böyle bir yılda temennimiz ürünün kararması ve üreticimizin ürününü hasat etmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

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