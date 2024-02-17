Marmara'da batan geminin kayıp 6 mürettebatından 1'inin cansız bedenine ulaşıldı (8) VALİDEMİRTAŞ: ZEYNEP'İN OLDUĞU YERİN BİR ALTINA İNECEĞİZ Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli gemideki kayıp 5 mürettebata ulaşmak için çalışmalar aralıksız sürüyor. Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kurulan kriz merkezinde çalışmaları koordine eden ve kayıp mürettebatın ailelerini bilgilendiren Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, arama çalışmalarının 3'üncü günde 705 personelle devam ettiğini açıkladı. Saat 10.30'da TCG AKIN'a kurulan asansörle denize inerek 51 metre derinlikteki batık enkazına dalan ve saat 14.30 sıralarında aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşan Deniz Kuvvetleri personelinin dalış çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Vali Demirtaş, "Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı, ismi Zeynep. Arama çalışmaları devam edecek, bir dinlenme olmayacak. Devletin tüm imkanları seferber edildi. Dalış, eğer şartlar uygun olursa gece de yarın da devam edecek. Belli bir bölgede tarama çalışması yapıldı. Araştırmalarımız devam ediyor. Zeynep'in olduğu yerin bir altına ineceğiz. Oradan da bir haber alabiliriz diye düşünüyoruz. Bir haber almayı umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 19:18 Güncelleme: 17.02.2024 - 19:20 facebook

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